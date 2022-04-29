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Samsun'da denizde ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da denizde ceset bulundu

Samsun'da kayalıklar arasında denizde bir kişinin cesedi bulundu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kayalıklar arasında denizde bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü Liman Rıhtımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklar arasında ceset fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis kayalıklar arasında denizde 52 yaşındaki Ferat Kılınç'ın cesedini buldu. Denizden çıkarılan Kılınç'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, Otopsi, Liman, 3. Sayfa, Haberler

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