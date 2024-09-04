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Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

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Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki genç, cankurtaranlar tarafından son anda kurtarıldı. Olayda genç, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibine teslim edildi.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki genç, cankurtaranlar tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Halk İskelesi yanında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan İ. (22) isimli genç serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar, dalgalar içerisinde çırpınan genci görünce denize atlayarak Turan İ.'yi boğulmaktan son anda kurtardı.

Cankurtaranlar tarafından sahile çıkartılan Turan İ., yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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