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Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Kurtarıldı

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Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 2 çocuk ve bir yetişkin boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve vatandaşların müdahalesiyle şahıslar kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da ikisi çocuk yaşta toplam 3 kişi serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Atakum ilçesi sahilinde serinlemek için denize giren ikisi 14 yaşında çocuk ve 37 yaşındaki bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların ve vatandaşların müdahalesi üzerine şahıslar denizden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra şahısları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan cankurtaranların bölgede sürekli olarak uyarı ve kontrol yaptığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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