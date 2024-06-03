Samsun'da Define Arama Operasyonu: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri define aramak için kaçak olarak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak kazı yapılacağı bilgisini aldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda S.Ö. ve T.D. kaçak kazı yaptıkları alanda suçüstü yakalandı. Olayla ilgili şahısların kazı işinde kullandıkları suç eşyalarına el konuldu.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN