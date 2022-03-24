DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı - Haberler

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DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı Samsun'da terör örgütü DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri içinde yer aldığı iddia edilen Irak uyruklu 26 yaşındaki A.S.A.H., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. A.S.A.H. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S.A.H. "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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