Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancıya daha sınır dışı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişiden 2'sinin daha sınır dışı edilmesine karar verilirken, 4 kişinin ise sorguları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü Deaş'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye ülkelerinde terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi, ifade ve video görüntüleri bulunan, yabancı uyruklu toplam 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik geçen hafta sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde bulunan 6 ayrı ikametlerinde İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi sınır dışı edilirken, 6 kişi ise gözaltı sürelerinin uzatılması için cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 6 kişi gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldıktan sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 DEAŞ şüphelisinin daha sınır dışı edilmesine karar verilirken, 4 kişinin ise sorguları devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa