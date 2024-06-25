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Samsun'da DEAŞ propagandası yapan kişi gözaltına alındı

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın internet üzerinden videolarını indirip propagandasını yaptığı iddia edilen Ş.Ç.'yi (31) gözaltına aldı. Sorgusunun ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Ç., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen Ş.Ç., mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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