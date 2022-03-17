Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol - Haberler

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Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yabancı uyruklu A.G.M.A.K.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.G.M.A.K. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol

Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol

Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol

Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol

Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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