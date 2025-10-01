Haberler

Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Samsun'da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyonda, Irak'ta terör faaliyeti yürüttüğü iddia edilen 55 yaşındaki yabancı uyruklu N.M.Z.Z. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu iddia edilen N.M.Z.Z. (55) yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulaması tamamlanan Iraklı şahıs, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

