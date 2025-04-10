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Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Karı-koca Gözaltına Alındı

Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Karı-koca Gözaltına Alındı
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne finans sağladıkları iddia edilen H.C. ve eşi F.C. gözaltına alındı. H.C. adli kontrol şartıyla ev hapsine alınırken, F.C. serbest bırakıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda karı koca gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin yapılanması ve faaliyetleri ile terör örgütlerine finans desteğinin engellenmesine yönelik yapılan takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle H.C. ile eşi F.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan karı koca, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.C.'ye elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, eşi F.C. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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