Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçlamasıyla Irak uyruklu bir şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, "silahlı terör örgütüne üye olma (DEAŞ)" suçundan hakkında soruşturma bulunan Irak uyruklu S.A.M.M. (29) bugün sabah saat 07.30 sıralarında İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan DEAŞ şüphelisi Samsun Adliyesinde sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren DEAŞ şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
