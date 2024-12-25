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Samsun'da DEAŞ Operasyonu: İki Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütü şüphelisi Suriye uyruklu M.A. ve Q.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 DEAŞ şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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