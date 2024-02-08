Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Bu sabah terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN