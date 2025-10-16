Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Bir Gözaltı
Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen F.D. (31), Asarcık ilçesinde yakalandı. Jandarma TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan F.D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa