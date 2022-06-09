Samsun'da DEAŞ operasyonu: 7 yabancıya gözaltı - Haberler

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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 7 yabancıya gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 7 yabancıya gözaltı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a üye oldukları şüphesi ile 7 adreste 7 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik bugün sabah 06.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği koordineli olarak yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun 3. Sayfa Haberler

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