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Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıSAMSUN Samsun'da TEM polisi tarafından sabaha karşı DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

SAMSUN Samsun'da TEM polisi tarafından sabaha karşı DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda bu sabah İlkadım ilçesinde 3 ve Atakum ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 4 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisinin ikametlerinde yapılan aramada dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Samsun 3. Sayfa Haberler

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