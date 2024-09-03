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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Irak'ta terör örgütü DEAŞ saflarında yer aldıklarına dair bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika 3-sayfa Samsun Güncel Terör

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