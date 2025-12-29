Jandarmadan DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Haberler

Güncelleme:
Samsun'da jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen bir operasyonla gerçekleşti.

Samsun'da jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.A.'nın, Suriye'de ve Türkiye'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
