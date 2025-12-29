Jandarmadan DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen bir operasyonla gerçekleşti.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli M.A.'nın, Suriye'de ve Türkiye'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN