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Samsun'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Gözaltı

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Samsun'da yapılan DEAŞ terör örgütü operasyonunda, yabancı uyruklu M.A. ve Q.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütü şüphelisi Suriye uyruklu M.A. ve Q.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan M.A. ve Q.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 DEAŞ şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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