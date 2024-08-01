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Samsun'da dayısını tüfekle tehdit eden yeğen gözaltına alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, dayısını tüfekle tehdit etti. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde dayısının tüfekle tehdit eden yeğen gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öz yeğeni tarafından tüfekle tehdit edilen F.T(53)'ün ihbarı üzerine, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olay yerine giden polis ekipleri, M.K(24) isimli erkek şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet tüfek, 10 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

M.K.(24) yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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