Samsun'da "daire dolandırıcılığı": 10'larca kişi mağdur

Samsun'da bir inşaat firmasının kendilerini "dolandırdığı" iddiasıyla yaklaşık 40 kişi şikayetçi oldu. Şantiyede toplanan mağdurlar, "mükerrer daire ve hayali bloktan daire satışı yapıldığı"nı öne sürdü.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi 5152 ada üzerinde "Murat A. İnşat" firması tarafından başlatılan "Mahal 138 Pamuklu Projesi"nden daire satın alan ve paraların büyük kısmını ödeyen vatandaşlar, daireler kendilerine söylenen teslim tarihinde verilmeyince şüphelendi. Diğer alıcılar ile irtibat kuran daire sahipleri, satın aldıkları dairelerin kendilerinin yanı sıra 2-3 kişiye daha satıldığını öğrenince şoke oldu. Ayrıca kendilerine 3 blok (A-B-C blok) şeklinde gösterilen projede 2 blok (A-B blok) olduğunu fark eden hak sahipleri, mevcut projede görünmeyen C bloktan da satışlar yapıldığını, hatta hayali bloktan hayali dairelerin de birden fazla kişiye satıldığını iddia ettiler.

Mağdur olduklarını ve kandırıldıklarını ifade eden hak sahipleri, 38 kişinin imzasının bulunduğu suç duyurusunu, avukatları aracılığıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Mağdurlar, hayali ve mükerrer satışların yapıldığı "Mahal 138 Pamuklu Projesi"ndeki kaba inşaatı bitme aşamasına gelen tek blok önüne gelerek, yetkililerden yardım istedi. Murat A. İnşaat firması sahibi Murat A. ve babaları Yüksel A. hakkında suç duyusunda bulunduklarını belirten hak sahipleri, mağdur olduklarını dile getirdiler. Mağdurlar, sadece Mahal 138 Projesi değil, aynı inşaat firmasının başladığı Beyaz Ev ve Oasis projelerinde de kendileri gibi mağdurların olduğunu ve o projelerin de söz verilen tarihlerde teslim edilmediğini iddia ettiler.

Av. Sunan: "Hayali C bloktan daireler satılmış, mükerrer satışlar da mevcut"

Daire almak için para veren mükelleflerinin zarar gördüğüne değinen Av. Berat Sunan, "2023'ün 8'inci ayında inşaata başlayan Murat A., vadettiği gibi inşaatı tamamlamıştır. Onlarca mağdur burada para biriktirip, bu inşaata para yatırdılar. Uzun süre geçmesine rağmen karşılığını alamadılar. Murat A.'dan da hiçbir şekilde sevap alamadılar. İnşaat tamamlanmamış durumdadır. Biz de Av. Gökmen Keskinsoy ile birlikte 10'larca mağdur adına suç duyurusunda bulunduk. Süreç tarafımızdan takip ediliyor. Mağduriyetler bloklarda mükerrer satışlar olmuş, 2-3 kişiye aynı daireler satılmış. Ayrıyeten projede var olmayan ancak reklamları yapılan C bloktan daireler satılmıştır. Buradaki Mahal138 İnşaat'ın yanı sıra Beyaz Ev ve Oasis inşaatlarını da tamamlamıştır. Şikayet dilekçemizde 40'tan fazla kişinin suç duyurusu var. Birçok kişi de aynı dairenin 2-3 kişiye satıldığını gördüğümüz gibi, projede var olmayan C bloktaki daireler de 2-3 kişiye satıldığı görülüyor. Bu projede olmayan C bloktan toplam 20 kişiye daire satılmış. Mağdurlarla bugün buluşarak suç duyurusunda bulunarak durumu duyurmak istedik" dedi.

"C bloktan daire aldık, inşaatta C blok diye bir yer yok"

Mağdur olduklarını ve hayali bloktan daire aldıklarını ifade eden hak sahibi Uğur Demiral, "Ben Murat A. ile daire karşılığı anlaşmıştım. Tüm birikimimi kendisine devrettim. Dairenin yarı parasından fazlasını kendisine verdim. O da karşılığında 1+1 daire verecekti. 1,5 yıl önce bitmesi gereken daireleri hala bitiremedi. Paramı da geri vermedi. Neden yapmadığını sorduğumuzda ise çeşitli bahaneler sundu. Şimdi ise bizle iletişime geçmiyor. Bizi büyük bir çeteyle dolandırdığını düşünüyoruz. Gönderdiğimiz paraların dekontları da mevcut. Ayrıyeten ablam 2 daire, arkadaşım 4 daire, başka birilerine de aracı oldum 3 daire aldı. 12 kişi benim vasıtamla buradan daire aldı. Murat A. bizi dolandırarak bizleri mağdur etti. Biz daireleri C bloktan almıştık. İnşaatta ise C blok diye bir şey yok. 3 blok olacaktı, bizim blok yok. Bize anlattığında ve sözleşmelerde C blok var ama görünürde öyle bir yer yok. Babası Yüksek A. ile birlikte bizleri dolandırdılar" diye konuştu.

"Eşim bu daireler yüzünden hasta oldu, gelinimizin yanında kalıyoruz"

Yaşanan sıkıntı süreç yüzünden eşinin hastalandığını vurgulayan başka bir mağdur, "Yaşadığımız mağduriyet nedeniyle eşim beyim kanaması geçirdi. Bir de kalp hastası oldu ve her gün hastanede tedavi görüyor. Eşim çocuklar mağdur oldu diye üzüntüden hastalandı. Evimizi buradan daire almak için satmıştık. Şu anda gelinimizin yanında kalıyoruz. Bize, evi zamanında yetiştiremezse kira desteği sağlama sözü de vermişti. Verdiği sözleri de tutmadı" şeklinde konuştu.

İnşaat firması sahibi: "Ekonomik krizden dolayı battım"

Suçlamaları kabul etmediğini ve yeni bir oluşum içine girdiğini belirten inşaat firması sahibi Murat A. ise "Üzerime atılan iddialar doğru değil. Hakkımda şikayette bulundular. Samsun'dayım. Savcıya ifademi verdim. Hepsinin mağduriyetini gidereceğim. Onların söylediği her şey asılsızdır. Çeklerim yazıldı, battı. 40'ya yakın şantiyem vardı. Piyasanın getirdiği ekonomik krizden dolayı battım, gitti. Şu an bir oluşum içindeyim. Tekrar çıkacağım. Hepsinin mağduriyetini gidereceğim. Onların söylediği gibi değil. 200-300 bin TL para vermişler, 'gelin anlaşalım' diyorum, verdikleri para yerine 5 milyon TL talep eden oluyor. Yasal hakları, verdikleri paranın yıllık faiziyle geri ödenmesi. Tehdit eden de çok oluyor. Her hafta savcılığa giderek 'can güvenliğim yok' diye ifade veriyorum. Her gün bunlardan 10-15 tanesi beni tehdit ediyor. 3 çocuğum var, öldürmekle tehdit ediyorlar. Kaçmadım, Hasköy'deki projemden daire vereyim diyorum, kabul etmiyorlar. 120 kişiye daire satmıştım, 80'iyle anlaşabiliyorum, bunlarla anlaşamıyorum. 200 bine karşı 400 bin TL öde deseler zaten ödeyeceğim. 5 milyon TL talep eden var. Samsun'da hatırı sayılır bir insanım. Projeyi de o aşamaya kadar ben getirdim. Aynı daireyi birçok kişiye satmış olamam. İftira atıyorlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN