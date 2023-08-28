Samsun'da çorbacıda çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir çorbacı önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.