Samsun'da çorbacıda çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir çorbacı önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Samsun'un Bafra ilçesinde çorbacıda çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çorbacı önünde Ş.Z. ile M.D. tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D, Ş.Z'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve 112 Acil Servis ambulansıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - 3. Sayfa