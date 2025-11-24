Haberler

Samsun'da Çöp Konteynerinde Telef Olmuş 9 Köpek Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde hayvanseverler, çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek buldu. Olay sonrası jandarma inceleme başlattı. Hayvan severler, faillerin bulunmasını istiyor.

Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu.

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi Kurtuluş yolu üzerinde sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler, çöp konteyneri içinde mavi poşetlere sarılmış halde 9 adet telef olmuş köpekle karşılaştı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, olayı jandarmaya bildirdi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Bölgeye sık sık besleme için geldiğini belirten 77 yaşındaki Fevzi Uyar, 10 yıldır burada sokak hayvanlarını beslediğini ve ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Uyar, olayın faillerinin bulunmasını istedi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, köpeklerin başka köpeklerin saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi

Guardiola tepki çeken hareketi sonrası özür diledi: Utanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.