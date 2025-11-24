Samsun'da Çöp Konteynerinde Telef Olmuş 9 Köpek Bulundu

Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu.

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi Kurtuluş yolu üzerinde sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler, çöp konteyneri içinde mavi poşetlere sarılmış halde 9 adet telef olmuş köpekle karşılaştı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, olayı jandarmaya bildirdi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Bölgeye sık sık besleme için geldiğini belirten 77 yaşındaki Fevzi Uyar, 10 yıldır burada sokak hayvanlarını beslediğini ve ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Uyar, olayın faillerinin bulunmasını istedi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, köpeklerin başka köpeklerin saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi. - SAMSUN