Haberler

Samsun'da Çöp Konteyneri Üzerinden Uyuşturucu İşlemi: 6 Tutuklama

Samsun'da Çöp Konteyneri Üzerinden Uyuşturucu İşlemi: 6 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, çöp konteynerine bırakılan uyuşturucu paketleri ele geçirildi. 6 kişi tutuklandı.

Samsun'da çöp konteyneri içerisinde uyuşturucu teslimatı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ele geçirilen 6 bin 937 adet uyuşturucu hapla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri, çöp poşeti süsü verilmiş paketleri tespit ederek film sahnelerini aratmayan bir çalışmaya imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.D. (25) isimli şahsın ticari bir araçla gelerek ara sokaktaki çöp kutusuna çöp poşeti görünümündeki paketleri bıraktığını belirledi. Yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye gelen S.E.Ç. (21), M.Y.Ç. (25) ve A.K.D. (22) isimli 3 şüphelinin kapüşonlu kıyafetlerle yüzlerini gizleyerek çöp kutusunun yanında bekledikleri, ardından araçlarını yanaştırarak poşetleri çöpten alıp arka koltuğa koydukları tespit edildi.

Çöp konteynerine çöp poşeti gibi uyuşturucu paketini bırakma anı ve uyuşturucu almaya gelenlerin çöpten poşetleri alma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekiplerce olaya karışan 4 şüphelinin kimlikleri belirlenerek Atakum'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 6 bin 937 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Polis olayla bağlantılı olarak H.K.(23) ve H.A.'yı (24) da gözaltına aldı. 6 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi

Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi
14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade

Ağabeyini öldüren kardeşin ifadesi bir hayli ilginç
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek

Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
Ankara'da bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.