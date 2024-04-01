Samsun'da çocukların gitarı ve cep telefonu gasp edildi

Samsun'da iki şahıs, darp ettikleri çocukların gitarını ve cep telefonunu gasp etti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayarak darp edilen A.G. (14) ve O.G. (16) saldırganların elinden kurtulmak için çay ocağına sığındı. A.G. ve O.G.'nin peşinden giden saldırganlar, iki çocuğu dövmeye devam edip, çay ocağına da zarar verdikten sonra, mağdurların cep telefonu ile elektrikli gitarını gasp etti. Saldırganlar kaçarken, polisin yaptığı araştırmada gasp ve darp olaylarına karışan şüphelilerin T.İ. (33) ve C.İ. (33) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN