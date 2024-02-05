Samsun'da Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama Gerçekleştirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 390 okul ve çevresinde 265 personelin katıldığı çalışmada çocuk ve gençleri korumaya yönelik uygulama gerçekleştirildi.

81 il emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından tüm ilkokul, ortaokul, liseler üniversite ve öğrenci yurtları yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şahıslara yönelik ve bu yerlerin yakınındaki park bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, İddia ganyan bayileri kahvehaneler, internet, oyun salonları ve umuma açık yerlerde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama" yapıldı.

Uygulama kapsamında Samsun'da da il geneli yapılan çalışmada 390 okulda 94 ekip ve 265 personel görevlendirildi. - SAMSUN