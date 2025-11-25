Haberler

Samsun'da Çocuk Tacizcisi Tutuklandı

Samsun'da Çocuk Tacizcisi Tutuklandı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da yaşı küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. adlı kişi, 10 yaşındaki bir çocuğa evinin bahçesinde cinsel tacizde bulundu. Şikayet üzerine D.A., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

