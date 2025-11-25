Samsun'da Çocuk Tacizcisi Tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da yaşı küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. adlı kişi, 10 yaşındaki bir çocuğa evinin bahçesinde cinsel tacizde bulundu. Şikayet üzerine D.A., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa