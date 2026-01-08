Müstehcenlik operasyonunda 3 tutuklama, 17 adli kontrol

Samsun merkezli 19 ilde çocuk müstehcenliği suçuna yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 kişiden 3'ü kişi tutuklanırken, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuk müstehcenliği suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında 6 Ocak sabahı Samsun merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahısların Telegram hesaplarında çocuk müstehcenlik görüntülerinin dağıtım ve satışını yaptıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan 14 kişi tutuklanmaları, 6 kişi de adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği 3 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 17 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanmaları devam eden 17 kişinin de yarın Samsun Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN