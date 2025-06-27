Samsun'da Çocuk Evlerine 500 Bin TL'lik Eşya Bağışı

Samsun'da Çocuk Evlerine 500 Bin TL'lik Eşya Bağışı
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Samsun'da uzlaştırma süreci sonucunda, 92 çocuğun kaldığı çocuk evlerine 500 bin TL değerinde eşya bağışı yapılmasıyla hem adli yüklerin azaldığı hem de çocukların yaşamına neşe katıldı.

Samsun'da 57 tarafın uzlaştırılmasıyla sonuçlanan bir dosyada, 92 çocuğun kaldığı çocuk evlerine 500 bin TL değerinde eşya bağışı yapıldı. Böylece hem adliye yükü azaldı hem de çocukların yaşamına neşe katıldı.

Samsun'da görülen "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçuna ilişkin dosyada 8 uzlaştırmacı görev alarak 57 tarafı ortak noktada buluşturdu. Uzlaşma kapsamında, Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde barınan 0-18 yaş aralığındaki 92 çocuğa yönelik 500 bin TL'lik ayni yardım yapıldı.

Uzlaşma sürecine konu olan firma tarafından bağışlanan malzemeler arasında; su sistemleri için genleşme tankı, kum filtre sistemi, 10 baza ve yatak, çim biçme makinesi, 5 telsiz telefon, elektrikli süpürge, çamaşır makinesi ve çeşitli spor malzemeleri yer aldı. Ayrıca çocuklar için doğum günü kutlamalarında kullanılmak üzere bir yıl boyunca müzik grubu hizmeti de sağlandı. Yardımların teslimi için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç törende yaptığı konuşmada, uzlaştırmanın toplumsal barışa sunduğu katkıya dikkat çekerek, "Hukukun amacı yalnızca cezalandırmak değil, bozulan barışı onarmaktır. Anadolu'nun 'gönül alma' ve 'helalleşme' geleneğinden ilham alan uzlaştırma uygulaması, vicdani bir mekanizma olarak mağdura sesini duyurma, failin ise sorumluluk alarak toplumla barışma imkanı sunmaktadır" dedi.

Son 5 yılda Samsun Adliyesi'nde 12 bin 400 dosyada uzlaşma sağlandığını belirten Kılıç, sadece bu dosyalar kapsamında LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, AFAD, Kızılay, Darüşşafaka, Çocuk Esirgeme Kurumu ve TEMA gibi kurumlara toplamda 800 bin TL'lik bağış yapıldığını söyledi.

Tören sonrası Haziran ayında doğan çocuklar için doğum günü kutlaması düzenlendi. Uzlaştırma ile yüzleri gülen çocuklar, kendileri için kesilen doğum günü pastasıyla mutluluklarını paylaştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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