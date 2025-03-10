PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş

PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da ameliyat olmuş
Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yangını bize sıçratmak istiyorlar

Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Yangını bize sıçratmak istiyorlar
Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu çöktü
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

Samsun'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da nitelikli cinsel saldırı suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan T.K. gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'da cinsel saldırı suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K. yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump, dış dünyaya kapıları kapattı
img

Real Madrid'de Arda Güler kavgası
img

Vekiller soluğu sınırda aldı! Tek bir istekleri var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler

Artık hoca değil! Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.