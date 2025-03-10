Samsun'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'da nitelikli cinsel saldırı suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan T.K. gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'da cinsel saldırı suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K. yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa