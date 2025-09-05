Haberler

Samsun'da Cinsel İstismar Suçluları Yakalandı

Samsun'da hakkında 13 ve 15 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, polis operasyonu ile yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da haklarında 13 ve 15 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Atakum ilçesinde hakkında "nitelikli cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası ile arama kaydı bulunan M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında "cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan 2 ayrı kişi Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
