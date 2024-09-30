Samsun'da Cinsel İstismar İddiası: Şahıs Tutuklandı

Samsun'da, aracıyla götürdüğü boş arazide genç kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D.(19) adlı kadın, kendisini aracıyla alıp boş araziye götürerek burada cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği Ö.A.(25) hakkında olaydan 2 gün sonra şikayetçi oldu. Ö.A., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN