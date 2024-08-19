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Samsun'da cinayet sanığını aracıyla kaçıran şahıs tutuklandı: Polis adliye etrafında 3 silah ele geçirdi

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Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısını aracıyla kaçırdığı iddia edilen şahıs tutuklandı. Polis, adliye etrafında 3 kişiyi 3 tabancayla birlikte yakaladı.

Samsun'da cinayet sanığını aracıyla kaçıran şahıs tutuklandı: Polis adliye etrafında 3 silah ele geçirdi

SAMSUN - Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısını aracıyla kaçırdığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis adliye etrafında 3 kişiyi 3 tabancayla birlikte yakaladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Mudanya Sokak üzerinde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce bir barda bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra geçen hafta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ramazan Başaran (54), pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ramazan Başaran, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Ramazan Başaran'ı H.İ.'nin vurduğunu tespit etti. Polis, H.İ.'nin olay yerinden otomobil ile kaçtığını ve daha sonra Duruşehir mevkisinde O.K.'nin aracına binip bu araç ile Kavak ilçesine gittiklerini tespit etti. O.K. cinayet bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. O.K.'nin adliyede bulunduğu sırada adliye etrafında güvenlik önlemi alan motosikletli Yunus polisleri intikam için geldikleri değerlendirilen 3 kişiyi 3 adet tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Firarda olan katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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