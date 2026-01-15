Haberler

Cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra sokak ortasında cinayet işleyen şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun Tekkeköy'de, cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra husumetli olduğu kişiyi bıçaklayarak öldüren Dursun Can adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Mesut İnan, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun Can (40), 4 yıl önce boşandığı eski eşini rahatsız ettiği öne sürülen Mesut İnan (50) ile karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Dursun Can, yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Mesut İnan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mesut İnan'ın göğüs kısmından aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli Dursun Can, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, cezaevindeyken de Mesut İnan ile eski eşi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, 02 Ekim'de cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra cinayeti işlediği öğrenildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan Dursun Can bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

