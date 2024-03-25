Samsun'da çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da bir evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Değincek Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde çıkan yangında yanarak yaralanan Fatma Çakır (76), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yanık merkezinde tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN