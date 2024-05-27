Samsun'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında müstakil ev küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan N.A.'ya ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN