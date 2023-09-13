Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

SAMSUN'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.T. (19), M.K. (19) ve E.P. (36) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılardan E.P., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.A.T. ve M.K. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.