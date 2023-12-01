Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla diğer iki kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde S.Y, K.Ş. ve M.C.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, bıçakla K.Ş. ve M.C.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Ş, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.