Üye Girişi
Haberler

Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla diğer iki kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde S.Y, K.Ş. ve M.C.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, bıçakla K.Ş. ve M.C.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Ş, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun Olaylar Suç 3. Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? BUGÜN (1 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 1 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 1 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (1 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title