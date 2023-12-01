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Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

1 Aralık 2023 09:16 Son Güncelleme: 09:18 Abone Ol

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla diğer iki kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.