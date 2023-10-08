Samsun'un İlkadım ilçesinde bir Cezayir uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

Samsun'da Cezayir uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A., evine gittiğinde Cezayir uyruklu eşi Asma Sıdı Aıssa'yı (30) yanında 10 aylık bebeği ile hareketsiz halde yatarken buldu. Ramazan A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Asma Sıdı Aıssa'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Beyin kanaması geçirerek öldüğü tahmin edilen genç kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN