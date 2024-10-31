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Samsun'da Cezaevinden İzinli Çıkan Şahıs Kız Arkadaşını Tehditten Tutuklandı

Samsun'da Cezaevinden İzinli Çıkan Şahıs Kız Arkadaşını Tehditten Tutuklandı
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Samsun'da cezaevinden izinli çıkan bir genç, kız arkadaşının evine giderek kapısını tekmeleyip tehdit etti. Genç kadın yapılan şikayet sonrası tutuklanan şahıs savunmasını reddetti.

Samsun'da cezaevinden izinli çıkıp kendisinden ayrılan kız arkadaşının evinin kapısını tekmeleyip tehdit ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Ö.C.D.(26), 7 ay önce ayrıldığı kız arkadaşı B.U.'nun (30) evine gidip kendisine kapı açılmayınca da kapıyı tekmeleyip tehdit ettiği iddia edildi. Genç kadının şikayeti üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.C.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.C.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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