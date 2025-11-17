Haberler

Samsun'da Cezaevinden İzinli Çıkan Adam Balkonunda Ölü Bulundu

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevinden izinli çıkan 39 yaşındaki Necip Sezer, evinin balkonunda ölü bulundu. İki gündür haber alınamayan Sezer'in ölümü şüpheli bulunarak, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Necip Sezer'den (39) iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları, 5 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan adamı balkonda hareketsiz yatarken bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümü şüpheli bulunan Sezer'in cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderileceği öğrenildi. - SAMSUN

