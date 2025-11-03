Haberler

Samsun'da Cezaevi Ziyareti Dönüşü Bıçaklı Saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevi ziyareti sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.

Olay, İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı yakınındaki bir banka şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen İ.Ç. (20), daha önceden tanıdığı E.A.K. (18) ile karşılaştı. E.A.K.'nin bıçakla saldırdığı İ.Ç., 5 yerinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
