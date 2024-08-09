Samsun'da cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da 12 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan 12 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.D., Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN