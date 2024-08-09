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Samsun'da cezaevi firarisi yakalandı

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Samsun'da 12 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 12 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan 12 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.D., Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

samsun Cezaevi Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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