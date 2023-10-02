Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin yakalandığı bildirildi. Aralarında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de olduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Aralarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.
Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa