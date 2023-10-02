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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin yakalandığı bildirildi. Aralarında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de olduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Samsun Suç 3. Sayfa Haberler

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