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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin yakalandığı bildirildi. Aralarında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de olduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.