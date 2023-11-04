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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında uyuşturucu ticareti yapma, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından aranan 36 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca 8 tabanca ele geçirildi.