Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı
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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında uyuşturucu ticareti yapma, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından aranan 36 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca 8 tabanca ele geçirildi.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında uyuşturucu ticareti yapma, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ile kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 36 kişi yakalandı, 8 tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa