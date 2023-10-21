Samsun'da yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı. Operasyonda hırsızlık ve çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan aranan kişiler bulundu.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında hırsızlıktan 7 yıl 6 ay ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi ile çocuğa cinsel istismardan 4 yıl 8 ay hapis cezası olan 29 kişi yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.