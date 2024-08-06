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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, ihale fesat karıştırma ve hırsızlık gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar da yer alıyor. Ayrıca, yapılan aramalarda çok sayıda silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde 5-6 Ağustos tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapmaktan 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralamadan 12 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticareti yapmaktan 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan 1 kişi ihale fesat karıştırma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay cezaları bulunan 2 kişi, kasten yaralama suçunda 1 yıl 5 ay 15 gün ve 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan 2 kişi ve kesinleşmiş hapis cezalarıyla toplamda 23 aranan şahıs yakalandı. Bu aramalar sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 9 adet kesici ve delici alet geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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