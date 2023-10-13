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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı

Samsun'da yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında kasten öldürme, uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu ticareti suçlarından hapis cezası alan 3 zanlı da bulunuyor.