Samsun'da cep telefonu hırsızlığına tutuklama - Haberler

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Samsun'da cep telefonu hırsızlığına tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da cep telefonu hırsızlığına tutuklama

Samsun'da bir teknik serviste tamire getirilen cep telefonlarını çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir teknik serviste tamire getirilen cep telefonlarını çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknik servise tamire getirilen 4 adet cep telefonu çalındı. Olay polise haber verildi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayını yabancı uyruklu A.A.A.R.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A.A.R., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek olay tarihinde İstanbul'da olduğunu savundu.

A.A.A.R. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da cep telefonu hırsızlığına tutuklama

Samsun'da cep telefonu hırsızlığına tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, Polis, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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