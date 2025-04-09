Samsun'da Cep Telefoncu Dükkanına Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Cep telefoncu dükkanına uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da jandarma narkotik dedektör köpeği ile birlikte bir işyerinde yapılan aramada 1009 adet ecstasy uyuşturucu hap ile ilgili yakalanan şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cep telefonu dükkanı bulunan S.B.'nin "uyuşturucu ticareti" yaptığı bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri S.B.'nin Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan evine operasyon düzenledi. Jandarma narkotik dedektör köpeği "Benek" ile yapılan aramada, işyerinde gizlenmiş poşetler içinde 1009 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan S.B., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.